Джейми Варди достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ

В матче 33-го тура АПЛ "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" 3:1.

Форвард "лис" Джейми Варди записал на свой счет в этом поединке дубль. Англичанин отметился забитыми мячами на 77-й и 94-й минутах.

Первый гол стал для 33-летнего англичанина 100-м в рамках АПЛ.