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Джейми Варди достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ

Англия
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Форвард "Лестера" сделал дубль в ворота "Кристал Пэлас"

Джейми Варди достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ
Новина українською

В матче 33-го тура АПЛ "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" 3:1.

Форвард "лис" Джейми Варди записал на свой счет в этом поединке дубль. Англичанин отметился забитыми мячами на 77-й и 94-й минутах.

Первый гол стал для 33-летнего англичанина 100-м в рамках АПЛ.

Джейми Варди достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ - изображение 1
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В статье: АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Джейми Варди Лестер Сити
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