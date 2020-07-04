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Джейми Варди достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ
Форвард "Лестера" сделал дубль в ворота "Кристал Пэлас"
В матче 33-го тура АПЛ "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" 3:1.
Форвард "лис" Джейми Варди записал на свой счет в этом поединке дубль. Англичанин отметился забитыми мячами на 77-й и 94-й минутах.
Первый гол стал для 33-летнего англичанина 100-м в рамках АПЛ.
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