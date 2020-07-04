АПЛ. Арсенал в гостях обыгрывает Вулверхэмптон

В первую очередь на опыте и хладнокровии гости переиграли хозяев. "Вулверхэимптон" много суетился, чуть больше владел мячом, стараясь каждую атаку закончить ударом. При этом в створ нанесен всего один выстрел. А "канониры" спокойно контролировали мяч, пользовались разгоряченностью соперника и смогли взять его "тепленьким".

Красивый гол в конце первого тайма забил Сака, у "волков" регулярно возникали дыры в обороне, чем и воспользовались лондонцы. Из пределов штрафной Сака положил мяч в самый угол. Безусловно, этот мяч добавил уверенности "Арсеналу".

Траре, Хименес и Невеш имели шансы отыграться, порой полным преимуществом владели подопечные Невеша, но это был не их день. Да и защита "канониров" действовала без ошибок. А контратаки несли особую угрозу, как например, на 86 минуте. Уиллок классно прошел к штрафной, обыграл защитника и сделал пас на Ляказетта, который в одно касание переправил круглого в сетку.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Вулверхэмптон - Арсенал Лондон 0:2

Голы: Сака 43, Ляказетт 86

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу Руй, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш Р., 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 9. Хименес.

Арсенал: 26. Мартинес Э., 3. Тирни, 17. Суареш С., 20. Мустафи Ш., 23. Луис Д., 31. Колашинац, 8. Себальос Д., 34. Джака Г., 87. Сака Б., 14. Обамеянг, 30. Нкетиа