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Норвич - Брайтон 0:1. Видеообзор матча
Минимальная победа "Брайтона" в матче 33-го тура АПЛ
Чемпионат Англии. 33-й тур
Стадион: Карроу Роуд (Норвич)
Норвич - Брайтон 0:1
Голы: Троссар 25
Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 15. Клозе, 23. Маклин, 11. Эрнандес, 12. Льюис, 25. Дуда, 27. Тетти, 35. Годфри, 17. Буэндия, 20. Дрмич.
Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 8. Биссума, 18. Муй, 24. Преппер, 7. Мопе, 11. Троссар, 44. Коннолли
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