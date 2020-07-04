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Норвич - Брайтон 0:1. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Минимальная победа "Брайтона" в матче 33-го тура АПЛ

Норвич - Брайтон 0:1. Видеообзор матча
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Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич - Брайтон 0:1

Голы: Троссар 25

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 15. Клозе, 23. Маклин, 11. Эрнандес, 12. Льюис, 25. Дуда, 27. Тетти, 35. Годфри, 17. Буэндия, 20. Дрмич.

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 8. Биссума, 18. Муй, 24. Преппер, 7. Мопе, 11. Троссар, 44. Коннолли

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В статье: АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Норвич Сити (Англия)
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