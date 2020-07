Тяга к ТОП-4 сильнее инстинкта самосохранения. АПЛ. Челси – Уотфорд 3:0

Лэмпард провел небольшую стартовую ротацию в оборонных редутах: Аспиликуэта отправился защищать левый фланг, уступив место Джеймсу на правом, в то время как Зума заменил Рюдигера и создал тандем с Кристенсеном в центре квартета. Пирсон ожидаемо выпустил Хьюза вместо Деулофеу, так как воспитанник "Барселоны" продолжает залечивать колено.

Поединок начался согласно ожиданиям: "Челси" много комбинировал, пытаясь трансформировать преимущество во владении мячом в моменты. В дебюте можно вспомнить неудачные выстрелы Жиру и Виллиана. Практически весь первый тайм "Уотфорд" провел в обороне – "шершни" готовы были предложить только прессинг средним блоком и упование на стандартные положения. После одного из единоборств у фанатов гостей был повод поволноваться за своего капитана – Зума в прыжке зарядил коленом по почкам Дини, но Трой быстро оклемался.

В середине тайма Оливье начал более акцентированную пристрелку – с первой угрозой Фостер справился, решив специально не двигаться в противоход Жиру, но после второго, почти идентичного первому удара под штангу от француза, голкипер капитулировал (1:0). "Уотфорд" совсем немного и ненадолго активизировался после пропущенного мяча, но никакой опасности действия гостей не несли. Ввиду преимущества в счете "Челси" продолжал в спокойном темпе организовывать позиционные атаки. Под занавес первого тайма Капу, уже имея желтую карточку, снес негабаритного Пулишича на левом краю своей штрафной площадки – Кевин Френд простил хавбека, но быстро указал на 11-метровую отметку. Виллиан успешно исполнил приговор (2:0) и стал первым футболистом в истории клуба, который забивал с пенальти в трех матчах АПЛ подряд.

6 - Willian is just the sixth player in @premierleague history to score a penalty in three consecutive games.



Ian Wright - 1994

Michael Owen - 2003

Ruud van Nistelrooy - 2003

Yohan Cabaye - 2015

Sergio Aguero- 2017



Takers. https://t.co/n1vXrZ7Au4