Тяга к ТОП-4 сильнее инстинкта самосохранения. АПЛ. Челси – Уотфорд 3:0

Лэмпард провел небольшую стартовую ротацию в оборонных редутах: Аспиликуэта отправился защищать левый фланг, уступив место Джеймсу на правом, в то время как Зума заменил Рюдигера и создал тандем с Кристенсеном в центре квартета. Пирсон ожидаемо выпустил Хьюза вместо Деулофеу, так как воспитанник "Барселоны" продолжает залечивать колено.

Поединок начался согласно ожиданиям: "Челси" много комбинировал, пытаясь трансформировать преимущество во владении мячом в моменты. В дебюте можно вспомнить неудачные выстрелы Жиру и Виллиана. Практически весь первый тайм "Уотфорд" провел в обороне – "шершни" готовы были предложить только прессинг средним блоком и упование на стандартные положения. После одного из единоборств у фанатов гостей был повод поволноваться за своего капитана – Зума в прыжке зарядил коленом по почкам Дини, но Трой быстро оклемался.

В середине тайма Оливье начал более акцентированную пристрелку – с первой угрозой Фостер справился, решив специально не двигаться в противоход Жиру, но после второго, почти идентичного первому удара под штангу от француза, голкипер капитулировал (1:0). "Уотфорд" совсем немного и ненадолго активизировался после пропущенного мяча, но никакой опасности действия гостей не несли. Ввиду преимущества в счете "Челси" продолжал в спокойном темпе организовывать позиционные атаки. Под занавес первого тайма Капу, уже имея желтую карточку, снес негабаритного Пулишича на левом краю своей штрафной площадки – Кевин Френд простил хавбека, но быстро указал на 11-метровую отметку. Виллиан успешно исполнил приговор (2:0) и стал первым футболистом в истории клуба, который забивал с пенальти в трех матчах АПЛ подряд.

6 - Willian is just the sixth player in @premierleague history to score a penalty in three consecutive games.



Ian Wright - 1994

Michael Owen - 2003

Ruud van Nistelrooy - 2003

Yohan Cabaye - 2015

Sergio Aguero- 2017



Takers. https://t.co/n1vXrZ7Au4 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2020

Вторая половина встречи началась вместе с неточным ударом Пулишича по пустым трибунам. Кристиан продолжил собирать на себе фолы – за след от шипов на колене американца 4-й "горчичник" в сезоне получил Мариаппа. "Челси" по-прежнему контролировал снаряд и много атаковал левым флангом, активно терзая Эдриана. На 57-й минуте Пирсон решил, что самое время хоть что-то попробовать создать в атаке – вместо опорника Капу с карточкой в пассиве, наставник "Уотфорда" выпустил на поле экс-форварда "МЮ" и "Арсенала" Данни Уэлбека.

За полчаса до финального свистка Пулишич поменялся с Виллианом флангами; также отметим, что "Челси" начал включать активный контрпрессинг в случае потери мяча на финальной трети поля. Первый удар в створ ворот "синих" был нанесен на 73-й минуте поединка, а второй на 80-й – Кепа не спал в обоих случаях после выстрелов Мазины. Впервые серьезно побеспокоил Аррисабалагу в матче Уэлбек – голкипер "Челси" сумел вовремя сгруппироваться и парировать удар Данни в дальний угол. Надежда на интригу так и не превратилась во что-то большее – лондонцы не снизили темп и вколотили третий гол усилиями Баркли (3:0). "Пенсионеры" возвращают себе четвертое место в турнирной таблице АПЛ, а Уайлдер что есть мочи бросает бутылку с водой о землю. Крису нужно хорошо подумать, как именно остаться в высшем дивизионе с такой игрой.

АПЛ, 33-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Челси" – "Уотфорд" 3:0

Голы: Жиру (28), Виллиан (43), Баркли (90+2)

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта – Баркли, Канте (Гилмор, 78), Маунт (Хадсон-Одои, 76) – Виллиан (Рубен Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76), Пулишич

"Уотфорд": Фостер – Кико (Мазина, 64), Доусон, Кабаселе, Мариаппа – Капу (Уэлбек, 58), Чалоба, Хьюз, Дукуре, Сарр (Перейра, 83) – Дини (Клеверли, 64)

Предупреждения: Капу (21), Мариаппа (49)