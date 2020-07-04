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Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2. Видеообзор матча

Англия
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"Красные дьяволы" одерживают разгромную победу

Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 33-го тура АПЛ между "МЮ" и "Борнмутом".

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2

Голы: Гринвуд 29, Рашфорд 35 (пен.), Марсьяль 45, Гринвуд 54, Фернандеш 59 - Станислас 16, Кинг 50 (пен.)

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф (Байи 46), 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд (Джеймс 75), 29. Ван-Биссака, 31. Матич (Фред 67), 9. Марсьяль (Мата 81), 10. Рашфорд (Игало 81).

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 5. Аке, 15. Смит (Стэйси 77), 21. Рико, 26. Келли, 8. Лерма, 16. Кук (Уилсон 67), 19. Станислас (Биллинг 66), 7. Кинг, 9. Соланке (Гослинг 66), 20. Брукс.

Предупреждения: Лерма 31

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В статье: АПЛ Борнмут (Англия) Манчестер Юнайтед
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