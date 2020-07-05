Канте повредил заднюю поверхность бедра

Полузащитник "Челси" Нголо Канте получил травму задней поверхности бедра в матче против "Уотфорда".

Канте целиком сыграл все три первых матча "Челси" в Премьер-Лиге после коронавирусной паузы, а четвертым как раз стала победа 3:0 над "Уотфордом" накануне, когда Нголо был заменен на 78-й минуте.