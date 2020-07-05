Гвардиола: Уверен, что Сити допустят к Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его клубу будет возвращено право участвовать в Лиге Чемпионов.

Напомним, в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил финансового фейр-плей.

"Мы готовы. Я очень доверяю и очень верю людям, которые сказали мне, что нам позволят играть в Лиге Чемпионов. Мы хотим участвовать в соревновании в эти два года.

13 июля мы узнаем вердикт, который, надеюсь, позволит нам — всем работникам, игрокам и каждому здесь — продолжать расти как клубу в предстоящие годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.