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Гвардиола: Уверен, что Сити допустят к Лиге Чемпионов

Англия
(1 голосов)

Пеп доверяет своему клубу

Гвардиола: Уверен, что Сити допустят к Лиге Чемпионов
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его клубу будет возвращено право участвовать в Лиге Чемпионов.

Напомним, в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил финансового фейр-плей.

"Мы готовы. Я очень доверяю и очень верю людям, которые сказали мне, что нам позволят играть в Лиге Чемпионов. Мы хотим участвовать в соревновании в эти два года.

13 июля мы узнаем вердикт, который, надеюсь, позволит нам — всем работникам, игрокам и каждому здесь — продолжать расти как клубу в предстоящие годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.07.2020 в 09:19
Для богатых свои Правила
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