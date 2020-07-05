  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета – после победы над Вулвз: Эта команда жива
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета – после победы над Вулвз: Эта команда жива

Англия
(1 голосов)

Наставник доволен результатом

Артета – после победы над Вулвз: Эта команда жива
Новина українською

После победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда "жива".

"Я доволен игрой, старанием игроков, энергией, с которой мы играли, а также желанием каждого ступившего на эту траву игрока бороться за каждый мяч от первой минуты и до последней минуты. Именно это мы и требуем.

Моментами мы были очень хороши, а также забили очень хорошие голы. В других моментах нам нужно прибавить — это касается того, как мы контролируем матчи и диктуем игру. Я сейчас говорю про второй тайм, но это придет.

По крайней мере, команда продемонстрировала дух и то, что каждый из них идет на каждый мяч, не щадя себя.

Эта команда жива и будет жива, когда они научатся терпеть вместе и получать от этого удовольствие. Когда они смогут делать это, дела пойдут в гору", — сообщил Артета Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...