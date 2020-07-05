Моуриньо: Если не попадем в топ-6, то ничего страшного не случится

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что непопадание в топ-6 Премьер-Лиге не станет "концом света" для его команды.

С сезона 2008/09 "шпоры" неизменно финишируют в первой шестерке Премьер-Лиги, однако прямо сейчас команда Моуриньо только девятая.

"Я верю, что мы способны финишировать в топ-6, но также существует вероятность, что этого не случится. А если этого не случится, это не будет концом света. Если этого не случится, это будет означать начало нового мира, потому что все меняется.

Меняется для вас, меняется для других клубов. Меняются составы. Меняется мотивация, меняется динамика внутри коллектива. Коллектив, который был силен 10 лет назад, уже, возможно, не такой сильный. Игрок, который был предельно мотивирован, уже не имеет прежней мотивации. И тому подобное".

Поэтому возможно, что мы не попадаем в топ-6. Если это случится, мы не должны смотреть на это с улыбкой, но мы должны смотреть на это с оптимизмом и с ожиданиями того, что следующий сезон будет сложным.

Проведите анализ и посмотрите, к примеру, сколько матчей "Тоттенхэм" выиграл на выезде в прошлом году? Когда я пришел, команда почти год не знала побед на выезде.", — цитирует Моуриньо Sky Sports.