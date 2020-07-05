Милнер задумывается над тренерской карьерой

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер задумывается о том, чтобы остаться в мерсисайдском клубе в качестве тренера после завершения игровой карьеры.

"Есть ли у меня собственные тренерские амбиции? Да, в какие-то дни я ощущаю это на 100 процентов. Естественно, замечательно наблюдать за тем, какую работу здесь проделал наш главный тренер.

Но ты также видишь других, которые тренируют два месяца, проигрывают несколько матчей и лишаются работы. Тем не менее, я думаю, мне было бы приятно поделиться своим опытом, который мне посчастливилось накопить, с другими игроками. Это была бы потеря, если я полностью отойду от футбола.

Я в замечательном футбольном клубе и работаю с отличными людьми. Ты знаешь, что этот клуб предоставляет возможности, поэтому давайте посмотрим. Но я надеюсь, что смогу продолжать играть еще несколько лет.

Нельзя продолжать играть бесконечно, но я надеюсь, что мои возможности снизятся умеренно. Если честно, я чувствую себя довольно хорошо. Порой бывают странные дни, когда ты встаешь с кровати и ощущаешь некоторую тяжесть, но я думаю, большинство парней сталкивается с этим. Я просто хочу продолжать как можно дольше", — цитирует Милнера Daily Mail.