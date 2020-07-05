Герой футбольного дня. Джейми Варди

Знаете, а ведь забить 100 голов в АПЛ - это далеко не шутки.

Например, Дирк Куйт, который шесть лет выступал за "Ливерпуль" и оставил по себе хорошую память, забил в АПЛ 51 раз. У легенды "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера - 91 гол за 11 сезонов. У Эммы Адебайора - 97. Ну а Андрей Шевченко, перебравшийся в "Челси" с Золотым мячом в коллекции, вообще забил в Премьер-лиге только 9 мячей.

Тот факт, что вчера Джейми Варди пробил сотню голов в английской элите - это фантастика. Форвард, который до 25 лет выступал в трясине и даже не думал о карьере на высшем уровне, прямо сейчас - лучший наконечник атак в самой дорогой лиге планеты. Ему без разницы, как забивать - правой, левой, замыкать прострелы или съедать защитников в быстрых прорывах.

"Кристал Пэлас" стал очередной жертвой бомбардира, которому 33, но носится он так, словно ему все еще 25. Все получилось предельно просто - "Стекольщики" оставили чуточку пространства в штрафной, и Джейми его использовал. Собственно, как и всегда.

В текущем чемпионате на счету лидера "Лестера" уже 21 гол - и это лучший результат в АПЛ. Обамеянг, Салах, Мане, Агуэро, Кейн - все отстали от бомбардира, который в 20 лет зарабатывал, собирая на заводе костыли, а свой дебютный гол в элите забил в 27.

История успеха Варди - совершенно уникальная для футбола 21 века. Современный скаутинг, особенно в развитых странах, исключает возможность попадания такого бриллианта в любительские лиги, если он только не алкоголик, игроман или имеет другие серьезные проблемы. Шансы на то, что все до единого профессиональные клубы упустят такого бомбардира - примерно один к миллиону. Но с Джейми все произошло именно так. И в этом, как ни странно, были свои плюсы.

АПЛ высасывает силы, как никакой другой чемпионат, и обычно здесь к 33 годам даже мощные игроки напоминают выжатые лимоны. Варди же все еще искрит энергией, силой и скоростью. Кажется, именно сейчас, в 2020-м, он достиг индивидуального пика как форвард.

Все это от того, что в аматорах режим куда более щадящий, а на износ Джейми начал работать только в 2013-14 годах, когда на год старший Руни уже начинал деградацию после десяти лет на высшем уровне.

Проведя футбольную юность на заводах, Варди обрел крутейшую старость. Судьба вернула ему должок. И мы нисколько не сомневаемся, впереди у него еще есть парочка сезонов, чтобы по полной насладиться запоздалой, но заслуженной славой.