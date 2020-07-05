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Моуриньо: Нарушу правила социальной дистанции и обниму Анчелотти

Англия
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Зато честно

Моуриньо: Нарушу правила социальной дистанции и обниму Анчелотти
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заранее предупредил, что нарушит социальную дистанцию, чтобы обнять своего коллегу Карло Анчелотти из "Эвертона" в понедельник.

"Думаю, каждый в футболе восхищается Карло как тренером и человеком. Если вы не знаете его как человека, по крайней мере вы знаете его как тренера. Он один из лучших тренеров в мире за последние два десятилетия и, конечно, сейчас, и я говорю эту очевидную вещь не потому, что он так нравится мне как человек.

Думаю, это честь для Премьер-Лиги, что Карло вернулся. Это честь для "Эвертона" обладать Карло в качестве своего менеджера или главного тренера, называйте как хотите.

Это честь для меня, что я знаком с ним как с человеком несколько лет и проводил с ним время на собраниях УЕФА и по прочим поводам. Я просто люблю Карло. Думаю, я собираюсь нарушить правила. Сейчас нас заставляют держаться в одном метре друг от друга, но я нарушу правила — я собираюсь обнять его, потому что мне очень нравится Карло", — цитирует Моуриньо The Independent.

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В статье: Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон)
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