Тиаго Алькантара хочет попробовать себя в АПЛ – СМИ

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара решительно настроен перебраться в Премьер-Лигу этим летом.

На текущей неделе председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уже прокомментировал слухи, сватающие Алькантару в "Ливерпуль", сообщив, что Тиаго отказался от нового контракта и хочет новый вызов в своей карьере.

По информации Daily Mail, испанец бразильского происхождения "отчаянно хочет попробовать себя в Премьер-Лиге". Экс-игрок "Барселоны" убежден, что накопленный им опыт поможет ему легко адаптироваться к английскому футболу.

Однако "Ливерпуль" может быть не единственным вариантом для Алькантары. Не исключено, что за Тиаго поборется "Манчестер Юнайтед", который уже проявлял интерес к игроку в 2013 и 2019 годах.

Контракт Алькантары с "Баварией" истекает через 12 месяцев.