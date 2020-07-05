Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим специалистом современности.

"Я уважаю, что он делает. Когда мы встречаемся, я хочу победить его. Но у меня абсолютно нет проблем, чтобы признать, что он является лучшим тренером нашей эпохи, и я на 100 процентов искренен.

Это не проблема для меня. Это не нарушает мою уверенность в себе или вроде того.

Я так часто и так упорно сражался с командами Пепа Гвардиолы. Я даже не знаю, сколько лет... Только в Германии около трех-четырех. Я даже не был близок к командам Пепа Гвардиолы, поэтому я должен был искать другой способ побеждать", — сообщил Клопп BBC Radio 5 Live.