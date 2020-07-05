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АПЛ. Бернли и Шеффилд Юнайтед не выявили победителя

Англия
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В первом тайме лучше выглядели хозяева, во втором - гости

АПЛ. Бернли и Шеффилд Юнайтед не выявили победителя
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Скорее, обе команды потеряли по два очка, чем приобрели по одному. Соседи по турнирной таблице сохраняют теоретические шансы вмешаться в борьбу за еврокубки, но уж слишком часто они теряют очки и остаются лишь преследователями лидирующей группы.

Тарковски забил мяч после навеса в штрафную и паса Родригеса, в одно касание он переправил мяч в сетку. Затем гости активизировались и перехватили инициативу. "Клинки" смогли забить один мяч, Шарп головой скинул мяч на Игана, который со всей силы вколотил снаряд в ворота.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Тарковски 43 - Иган 80

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 23. Питерс, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес Джей, 27. Выдра.

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон Д., 2. Болдок, 3. Стивенс., 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон., 16. Норвуд, 23. Осборн, 32. Берге, 9. Макберни, 17. Макголдрик.

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В статье: Шеффилд Юнайтед Бернли
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