Юрген Клопп: Титулы не делают игроков лучше. Каждодневная работа делает

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет философии игры и династии в футболе.

"Меня постоянно спрашивают о династии и доминировании, мне не нравится это. Один из заголовков после нашего камбэка ложно предполагал, что это наш план построить династию. Я никогда не говорил так и не буду.

Если мы будем оставаться скромными – как личности, как команда и как клуб, – то сможем достичь гораздо большего вместе. Быть скромным не значит не праздновать. Поверьте мне. Я большой поклонник праздновать как сумасшедший.

Скромность заключается в том, как ты подходишь к работе. Для меня это признание того, что мне нужно быть лидером и найти способы стать лучше. Для моих игроков это значит готовность работать еще усерднее, чем раньше.

Титулы не делают игроков лучше. Каждодневная работа делает. Их отношение делает, их способность оставаться смиренными и признавать, что они не совершенны и могут стать лучше.

А нашим болельщикам важно понять, что их роль всегда будет решающей во всем, что мы делаем. Они должны оставаться нашим источником энергии", – рассказал немецкий специалист.