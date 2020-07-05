Ливерпуль - Астон Вилла 2:0. Скромно

В старании мерсисайдцам отказать нельзя, хотели хозяева играть так, как это было в первой части сезоне, но далеко не все получалось у них. Где-то Салах не успел на пас из глубины, где-то Окслэйд-Чемберлен далеко отпустил мяч, тяжело выглядел Ориги, а ван Дейк почти не подключался к атакам.

Необходимо время "Ливерпулю", чтобы осознать факт победы в чемпионате, достижения мечты, прийти в себя и вернуть мотивацию, желание новых побед и новых свершений. Пока "красные" выглядят слишком инертно, порой не очень убедительно. Были моменты и у гостей, которые старались воспользоваться потерей концентрации команды Клоппа. Эль-Гази и Луис не реализовали свои шансы.

Лишь за счет класса хозяева дожали "львов". Прошел пас Кейта в штрафную и Мане в касание отправил мяч под перекладину. Защитники просто не успели на перехват. А затем Салах помог забить Джонсу, скинув головой мяч тому под удар - 2:0. "Астон Вилла" выдержала ровно столько, сколько смогла.

Может есть смысл в том, чтобы дать шанс молодым игрокам или резервистам "красных", ведь в этом сезоне у "Ливерпуля" больше нет турнирных задач. А вот бирмингемцы еще постараются отстоять место в элите, совсем не безнадежна эта команда, хотя и находится в зоне вылета.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль - Астон Вилла 1:0

Голы: Мане 71, Джонс 90

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо (Хендерсон 61), 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон (Уильямс 90+2), 10. Мане, 27. Ориги (Фирмино 60), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 8. Кейта (Джонс 85), 15. Окслэйд-Чемберлен (Вейналдум 61).

Астон Вилла: 29. Пепе Рейна, 3. Тейлор Н., 15. Конса, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 17. Хассан-Трезеге, 21. Эль-Гази, 39. Дэвис.

Предупреждения: Робертсон 20 - МакГинн 36