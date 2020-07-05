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Ньюкасл - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов
"Сороки" и "молотобойцы" победителя не выявили
В матче 33-го тура АПЛ "сороки" и "молотобойцы" расписали голевую ничью 2:2. Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко появился на поле на 75-й минуте и результативными действиями не отличился. После этого тура "Ньюкасл" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, а лондонский клуб - 16-е место.
Чемпионат Англии. 33-й тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Голы: Альмирон 17, Шелви 67 - Антонио 4, Соучек 65
Ньюкасл: 1. Дубравка, 6. Лассель, 14. Хэйден ( Бенталеб 43), 17. Крафт, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон (Кэрролл 81), 12. Гейл, 10. Сент-Максимен.
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 10. Лансини (Нобл 57), 18. Форнальс (Ярмоленко 75), 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн.
Предупреждения: Гейл 37