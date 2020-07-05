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Ньюкасл - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Сороки" и "молотобойцы" победителя не выявили

Ньюкасл - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов
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В матче 33-го тура АПЛ "сороки" и "молотобойцы" расписали голевую ничью 2:2. Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко появился на поле на 75-й минуте и результативными действиями не отличился. После этого тура "Ньюкасл" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, а лондонский клуб - 16-е место.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Вест Хэм 2:2

Голы: Альмирон 17, Шелви 67 - Антонио 4, Соучек 65

Ньюкасл: 1. Дубравка, 6. Лассель, 14. Хэйден ( Бенталеб 43), 17. Крафт, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон (Кэрролл 81), 12. Гейл, 10. Сент-Максимен.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 10. Лансини (Нобл 57), 18. Форнальс (Ярмоленко 75), 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн.

Предупреждения: Гейл 37

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В статье: АПЛ Ньюкасл (Англия) Вест Хэм (Лондон)
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