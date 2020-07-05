Юрген Клопп: Матч осложнил ветер, и было тяжело играть в привычный футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Астон Виллой" в матче 33-го тура АПЛ.

"По ряду причин этот матч стал очень сложным. "Астон Вилла", очевидно, хорошо организованная команда, и нам было непросто. Также выступление осложнил ветер, и было сложно играть в привычный футбол.

Нам нужно было не опускать руки и продолжать принимать правильные решения, так что во втором тайме у нас было больше хороших моментов. Было заметно, что нам потребовалось время, чтобы адаптироваться.

В двух эпизодах можно было бы дать нам пенальти, нам не повезло. Но ничего страшного – мы добились успеха потому, что выигрывали сложные матчи", – рассказал Клопп для Sky Sports.