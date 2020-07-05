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Саутгемптон - Манчестер Сити 1:0. И даже не Зинченко виноват

Англия
(2 голосов)

Чисто командное поражение подопечных Гвардиолы при явном отсутствии мотивации

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:0. И даже не Зинченко виноват
UA-Футбол
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Разгромная победа над "Ливерпулем" расслабила "Ман Сити", словно манкунианцы добились своего, отмстили за проигранный титул, а теперь недонастроились на следующего соперника. Былого запала и близко не было у "горожана". Конечно, можно винить Зинченко в пропущенном мяче и, как следствие, проигранном матче. Но как же холостые удары Жезуса и Стерлинга, неточные передачи Давида Силвы и Фернандиньо, а Де Брюйне, который вышел на замену и должен был усилить игру, не был похож сам на себя.

Гвардиола нервничал на бровке, но все понимал. Пропущенный мяч в дебюте так и остался не отыгранным после слабой командной игры. А "святые" лишь в определенных эпизодах встречи выглядели агрессивно и опасно, как, например, при забитом мяче. Да, украинец завозился с мячом в центре поля, не разобрался в ситуации, Армстронг отобрал мяч, а Адамс сходу пробил, точнее перекинул голкипера - 1:0.

Казалось, что манкунианцы все контролируют и вот-вот отыграются. В подобном стиле "горожане" действовали на протяжении всего сезона. Но в противостоянии с "Саутгемптоном" так и не смогли развить свое преимущество. Странные, удивительные и невообразимые ошибки допускали манкунианцы. Слишком простые комбинации, иногда с забросами мяча в штрафную, что легко читалось, либо долгий розыгрыш мяча перед штрафной, а затем неточный удар издали.

Даже последнего штурма у гостей не получилось. "Святые" организовали два эшелона обороны, которые оказалось невозможно пройти. Может быть на последних минутах Де Брюйне должен был реализовывать перспективный штрафной с 20-ти метров. Но это был не день "Ман Сити" - сколько таких ударов в карьере нанес бельгиец, но сложно вспомнить настолько бездарное исполнение стандарта от Де Брюйне. Хозяева выстояли и заслужили эту почетную победу. А команде Гвардиолы, наверное, стоит сосредоточиться на тех турнирах, где они еще могут чего-то добиться.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:0

Голы: Адамс 16

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 24. Уолкер-Петерс, 35. Беднарек, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 9. Ингз, 10. Адамс (Лонг 70).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 14. Лапорт, 50. Гарсия, 27. Канселу, 7. Стерлинг (Фоден 59), 11. Зинченко, 20. Б. Силва, 25. Фернандиньо, 21. Д. Силва, 9. Жезус, 26. Марез (Де Брюйне 59).

Предупреждения: Ориоль Ромеу 45 - Фернандиньо 57, Жезус 86

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити "Саутгемптон" Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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ElPavlo (Мытищи)
05.07.2020 в 23:59
Как только увидел, что Сити называют "манкунианцами"- сразу свернул. И зачем только диванным экспертам дают блоги вести???
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Tasha (Киев)
05.07.2020 в 23:43
Типовий МС цього сезону, купа моментів, а м'яч не йде в ворота. А так для МС зараз ігри чемпіонату швидше як підготовка до ЛЧ. Зіна відіграв не так вже й погано, а те що гол привіз, так буває))) Менді теж привозить))))
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alex.belogubko (одесса)
05.07.2020 в 23:18
Зина собирай чемодан
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-1
мы за динамо (киев)
05.07.2020 в 23:05
а шо такоє? ліверу 6 штук відгрузили без проблем. а тут ? так шо? мотивація таки шось та значить?
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Technical
05.07.2020 в 22:59
Пропущений мяч на Зінченку, але вся команда грала в'яло і без родзинки. Саутгемптон відзахищався бездоганно.
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