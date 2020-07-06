Ярмоленко мог забить во втором матче подряд - кипер Ньюкасла не дал. ВИДЕО

На прошлой неделе Андрей Ярмоленко стал героем "Вест Хэма", принеся победу над "Челси". Тренер молотобойцев Дэвид Мойес выпустил украинца на замену на 78-й минуте, а на 89-й тот забил гол.

В игре с "Ньюкаслом" в воскресенье история едва не повторилась. Ярмоленко появился на поле уже на 75-й минуте, а на 84-й он нанес неплохой удар с 20-ти метров под перекладину. Однако кипер Сорок Мартин Дубравка перевел мяч на угловой.

В конце концов, матч завершился со счетом 2:2. "Вест Хэм" пока 16-й в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2

Голы: Алмирон 17, Шелви 67 - Антонио 4, Соучек 65

Видео начнется с момента Ярмоленко