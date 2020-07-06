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Ярмоленко мог забить во втором матче подряд - кипер Ньюкасла не дал. ВИДЕО
Было бы эффектно, но нет ...
На прошлой неделе Андрей Ярмоленко стал героем "Вест Хэма", принеся победу над "Челси". Тренер молотобойцев Дэвид Мойес выпустил украинца на замену на 78-й минуте, а на 89-й тот забил гол.
В игре с "Ньюкаслом" в воскресенье история едва не повторилась. Ярмоленко появился на поле уже на 75-й минуте, а на 84-й он нанес неплохой удар с 20-ти метров под перекладину. Однако кипер Сорок Мартин Дубравка перевел мяч на угловой.
В конце концов, матч завершился со счетом 2:2. "Вест Хэм" пока 16-й в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.
Английская Премьер-лига. 33-й тур
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2
Голы: Алмирон 17, Шелви 67 - Антонио 4, Соучек 65
Видео начнется с момента Ярмоленко