"Нам не нужны новые игроки". Гвардиола прокомментировал поражение Саутгемптону

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал свой комментарий после матча 33-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1). Цитирует 49-летнего испанского специалиста Goal.com.

" Нет, я не думаю, что нам нужны новые игроки . Мы играли хорошо, демонстрировали характер и желание бороться. В штрафной площадке "святых" было десять футболистов".

"Мы пересмотрим этот матч в повторе. Учитывая количество голевых моментов, мы должны были добиться лучшего результата. Можно ли вообще создать больше моментов?! Я горд, но для победы этого недостаточно. К игрокам претензий нет".