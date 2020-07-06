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"Нам не нужны новые игроки". Гвардиола прокомментировал поражение Саутгемптону

Англия
(3 голосов)

Футболисты Пепа могут вздохнуть с облегчением

"Нам не нужны новые игроки". Гвардиола прокомментировал поражение Саутгемптону
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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал свой комментарий после матча 33-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1). Цитирует 49-летнего испанского специалиста Goal.com.

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"Нет, я не думаю, что нам нужны новые игроки. Мы играли хорошо, демонстрировали характер и желание бороться. В штрафной площадке "святых" было десять футболистов".

"Мы пересмотрим этот матч в повторе. Учитывая количество голевых моментов, мы должны были добиться лучшего результата. Можно ли вообще создать больше моментов?! Я горд, но для победы этого недостаточно. К игрокам претензий нет".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити "Саутгемптон" Саутгемптон (Англия)
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Источник:
Goal.com

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