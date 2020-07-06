"Им нечего праздновать". Моуриньо разозлился из-за невинной подколки пресс-службы Арсенала

На прошлой неделе "Тоттенхэм" уступил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1, после чего пресс-служба "Арсенала" отметила у себя в Facebook, что "не так уж и просто победить на "Брэмолл Лейн". В конце прошлого месяца "канониры" уступили "клинкам" на выезде в рамках ¼ Кубка Англии (1:2). Менеджер "шпор" Жозе Моуриньо не смог пройти мимо невинной шутки. Цитирует португальского менеджера Goal.com.

"Я думаю, что если бы "Арсенал" был на вершине и боролся за ТОП-4, то не радовался бы проблемам других команд. Обычно, люди наслаждаются неудачами других, когда у самих есть куча проблем. Им нечего праздновать, их ситуация в таблице похожа на нашу. Тем не менее, я не хочу ассоциировать весь клуб с одной публикацией – вряд ли это сделал Артета или Джака. Это сделал какой-то парень, который три месяца работает дома. Нет проблем, будем ждать встречи с ними".