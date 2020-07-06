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Официально: Манчестер Юнайтед продлил контракт с основным хавбеком

Англия
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Серб еще пригодится – кто будет подчищать за Полем и Бруну?

Официально: Манчестер Юнайтед продлил контракт с основным хавбеком
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Пресс-служба "красных дьяволов" сообщает о том, что полузащитник команды Неманья Матич продлил трудовой договор с клубом из Манчестера. Новое соглашение 31-летнего сербского футболиста с клубом действует до лета 2023 года. Приводит слова Матича и Сульшера сайт "МЮ". Ранее игрок защищал цвета "Бенфики", "Витесса" и "Челси".

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"Я очень рад, что продолжу выступать за этот великий клуб. Я еще способен многое дать команде и многого достичь. Настоящей честью будет сделать это с "Юнайтед". Наша команда очень дружна, сочетает в себе молодость и опыт", – отметил Неманья.

"Я уверен, что опыт Матича, его профессионализм и лидерские качества станут неоценимыми факторами в развитии наших молодых исполнителей. Неманья дает нам большую силу в центре поля", – рад подписи серба под контрактом Сульшер.

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В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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Источник:
Man Utd

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