  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван Дейк: Почему я выбрал Ливерпуль? Главная причина - Юрген Клопп
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Дейк: Почему я выбрал Ливерпуль? Главная причина - Юрген Клопп

Англия
(1 голосов)

И вряд ли пожалел о своем выборе

Ван Дейк: Почему я выбрал Ливерпуль? Главная причина - Юрген Клопп
UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк назвал главную причину своего перехода в стан "красных" зимой 2018-го.

"Признаюсь, у меня были предложения от "Челси" и "Ман Сити". Прежде, чем выбрать команду, я смотрю на историю клубу и на болельщиков. Но самое главное для меня - главный тренер.

Именно Юрген Клопп - главная причина, почему я выбрал "Ливерпуль". У него есть нечто особенное - его стиль и энергия", - приводит слова голландца Goal.

Читайте такжеНе Ван Дейк. Клопп рассказал о своем лучшем трансфере за время работы в Ливерпуле

Отметим, что в январе 2018-го за ван Дейка было заплачено 75 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...