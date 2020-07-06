Ван Дейк: Почему я выбрал Ливерпуль? Главная причина - Юрген Клопп

Лидер "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк назвал главную причину своего перехода в стан "красных" зимой 2018-го.

"Признаюсь, у меня были предложения от "Челси" и "Ман Сити". Прежде, чем выбрать команду, я смотрю на историю клубу и на болельщиков. Но самое главное для меня - главный тренер.

Именно Юрген Клопп - главная причина, почему я выбрал "Ливерпуль". У него есть нечто особенное - его стиль и энергия", - приводит слова голландца Goal.

Читайте также Не Ван Дейк. Клопп рассказал о своем лучшем трансфере за время работы в Ливерпуле

Отметим, что в январе 2018-го за ван Дейка было заплачено 75 миллионов евро.