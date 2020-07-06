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Ван Дейк: Почему я выбрал Ливерпуль? Главная причина - Юрген Клопп
И вряд ли пожалел о своем выборе
Лидер "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк назвал главную причину своего перехода в стан "красных" зимой 2018-го.
"Признаюсь, у меня были предложения от "Челси" и "Ман Сити". Прежде, чем выбрать команду, я смотрю на историю клубу и на болельщиков. Но самое главное для меня - главный тренер.
Именно Юрген Клопп - главная причина, почему я выбрал "Ливерпуль". У него есть нечто особенное - его стиль и энергия", - приводит слова голландца Goal.
Отметим, что в январе 2018-го за ван Дейка было заплачено 75 миллионов евро.
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