Проблемы Лэмпарда: Канте пополнил список травмированных Челси

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит ближайший матч против "Кристал Пэлас". Информацию подтвердил Фрэнк Лэмпард.

"Канте не будет с командой, сейчас у него проблемы с подколенным сухожилием. Мы очень надеемся, что у него получится вернуться на следующей неделе.

Ковачич также пропустит матч, возможно он сыграет против "Шеффилд Юнайтед". Томори не готов играть, я не знаю, когда он сможет восстановиться", - приводит слова англичанина Goal.

