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Ливерпуль подписал профессиональный контракт с 17-летним форвардом
Он уже дебютировал в основной команде
Харви Эллиотт подписал первый профессиональный контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Англии.
В текущем сезоне он, в основном, играет за вторую команду "красных". Однако, помимо этого, успел провести два матча в АПЛ и три в кубка Англии. Всего 17-летний игрок отметился 15 результативным действиями за год.
Harvey Elliott has signed his first professional contract with the Reds— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 6, 2020
Ранеее сообщалось, что "Ливерпуль" близок к подписанию игрока "Баварии".
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