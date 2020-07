Ливерпуль подписал профессиональный контракт с 17-летним форвардом

Харви Эллиотт подписал первый профессиональный контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Англии.

В текущем сезоне он, в основном, играет за вторую команду "красных". Однако, помимо этого, успел провести два матча в АПЛ и три в кубка Англии. Всего 17-летний игрок отметился 15 результативным действиями за год.

Harvey Elliott has signed his first professional contract with the Reds