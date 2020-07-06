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Ливерпуль подписал профессиональный контракт с 17-летним форвардом

Англия
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Он уже дебютировал в основной команде

Ливерпуль подписал профессиональный контракт с 17-летним форвардом
UA-Футбол
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Харви Эллиотт подписал первый профессиональный контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Англии.

В текущем сезоне он, в основном, играет за вторую команду "красных". Однако, помимо этого, успел провести два матча в АПЛ и три в кубка Англии. Всего 17-летний игрок отметился 15 результативным действиями за год.

Ранеее сообщалось, что "Ливерпуль" близок к подписанию игрока "Баварии".

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В статье: Ливерпуль Харви Эллиотт
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