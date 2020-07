В АПЛ провели 1973 тестов на COVID-19 - новых случаев обнаружено не было

Английскому чемпионату пока что не грозит вторая приостановка. Об этом говорят последние результаты тестов на коронавирус.

Всего было проведено 1973 тестов, из которых не было обнаружено ни одного положительного. Отметим, что это уже 11-я волна тестирования.

The results from the latest round of Premier League coronavirus testing ????



1973 players and staff tested.



0 positive results. pic.twitter.com/8TfdlOwxY6