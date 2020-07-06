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В АПЛ провели 1973 тестов на COVID-19 - новых случаев обнаружено не было

Англия
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В АПЛ провели 1973 тестов на COVID-19 - новых случаев обнаружено не было
UA-Футбол
Новина українською

Английскому чемпионату пока что не грозит вторая приостановка. Об этом говорят последние результаты тестов на коронавирус.

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Всего было проведено 1973 тестов, из которых не было обнаружено ни одного положительного. Отметим, что это уже 11-я волна тестирования.

До конца АПЛ осталось провести пять туров.

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В статье: АПЛ коронавирус
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