Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В АПЛ провели 1973 тестов на COVID-19 - новых случаев обнаружено не было
Хорошие новости
Английскому чемпионату пока что не грозит вторая приостановка. Об этом говорят последние результаты тестов на коронавирус.
Всего было проведено 1973 тестов, из которых не было обнаружено ни одного положительного. Отметим, что это уже 11-я волна тестирования.
The results from the latest round of Premier League coronavirus testing ????— Goal (@goal) July 6, 2020
1973 players and staff tested.
0 positive results. pic.twitter.com/8TfdlOwxY6
До конца АПЛ осталось провести пять туров.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...