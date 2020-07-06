На лидера Ньюкасла претендуют три топ клуба

Аллан Сент-Максимен носит титул лучшего игрока "Ньюкасла". Причем делает это с большим отрывом. Благодаря своим показателям, он даже попал в список претендентов на звание игрока месяца в АПЛ.

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Как сообщает Le 10 Sport, некоторые топ клубы наблюдают за его прогрессом. "ПСЖ", "Наполи" и "Арсенал" готовы подписать его летом, причем последние - наиболее активно себя ведут. Вероятная сумма перехода - 30 миллионов.

В этом сезоек на счету Сен-Максимена 26 матчей и 11 результативных действий (4+7).