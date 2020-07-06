АПЛ. Тоттенхэм минимально обыгрывает Эвертон

Одного мяча хватило "шпорам", чтобы отпраздновать успех. Были шансы у хозяев забить больше, но и пропустить они вполне могли. "Эвертон" соперник капризный, характерный, поэтому "Тоттенхэму" пришлось максимально собранно действовать в обороне. Сам матч получился похожим на схватку двух борцов, один из которых взял в захват второго, может и выглядел несколько пассивно, но счет ему позволял.

Победный гол лондонцы забили после навалы, масштабного и одновременно хаотичного наступления, Ло Чельсо пробивал в падении, скорее наугад, повезло, что рикошет и от Майкла Кина мяч залетел в сетку. Собственно этот единственный гол и позволил команде Моуриньо играть от обороны, иногда сбивать темп, иногда проводить контратаки. Карло Анчелотти ничего не смог с этим поделать, "ириски" оказались не готовы к такому сценарию противостояния.

Итак, "Хотспур" в турнирной таблице вплотную подбирается к "Арсеналу" и еще сохраняет шансы сыграть в следующем сезоне в еврокубках. В 34-м туре "шпоры" сыграют с "Борнмутом", а затем с "Арсеналом" - эти два матча решат судьбу команды Моуриньо. А "Эвертон" спокойно может готовиться к следующему чемпионату.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Тоттенхэм - Эвертон 1:0

Голы: М. Кин 24 (авт.)

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо (Вертонген 90+2), 27. Лукас Моура (Ламела 82), 7. Сон Мин (Бергвейн 78), 10. Кейн.

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт (Мина 36), 5. М. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн (Сидибе 77), 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Бернард 67), 21. Гомеш, 26. Дэвис (Кин 77), 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Гордон 46).

Предупреждения: Сиссоко 48, Дэвис 76, Алдервейрелд 84 - Холгейт 28, Гомеш 87