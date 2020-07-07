Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я был очень доволен". Моуриньо взял на себя вину за конфликт между Льорисом и Соном
Жозе способен разрулить конфликт
Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал конфликт между голкипером Уго Льорисом и нападающим Сон Хын Мином. Игроки "шпор" вступили в перепалку в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:0).
Полузащитник Джованни Ло Чельсо разнял Льориса и Сона, затем предотвратить драку помогли и другие партнеры. Цитирует Моуриньо Goal.com.
"Если вы хотите обвинить кого-то, то лучше меня. Я критиковал своих ребят. Они не были достаточно критичны по отношению к себе. Я попросил их быть более требовательными друг к другу. Сон – удивительный парень".
"Он всем импонирует, но капитан сказал корейцу, что он должен дать больше команде. Для прогресса коллективу нужны большие личности. Я был очень доволен. В перерыве я сказал ребятам, что если у вас такая реакция, то вы точно будете держаться до самого конца".