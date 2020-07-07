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"Я был очень доволен". Моуриньо взял на себя вину за конфликт между Льорисом и Соном

Англия
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Жозе способен разрулить конфликт

"Я был очень доволен". Моуриньо взял на себя вину за конфликт между Льорисом и Соном
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Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал конфликт между голкипером Уго Льорисом и нападающим Сон Хын Мином. Игроки "шпор" вступили в перепалку в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:0).

Полузащитник Джованни Ло Чельсо разнял Льориса и Сона, затем предотвратить драку помогли и другие партнеры. Цитирует Моуриньо Goal.com.

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"Если вы хотите обвинить кого-то, то лучше меня. Я критиковал своих ребят. Они не были достаточно критичны по отношению к себе. Я попросил их быть более требовательными друг к другу. Сон – удивительный парень".

"Он всем импонирует, но капитан сказал корейцу, что он должен дать больше команде. Для прогресса коллективу нужны большие личности. Я был очень доволен. В перерыве я сказал ребятам, что если у вас такая реакция, то вы точно будете держаться до самого конца".

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В статье: Жозе Моуриньо Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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Источник:
Goal.com

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