Арсенал - Лестер. Прогноз на матч АПЛ

В очень хорошем настроении и в отменной форме "Арсенал" подходит к матчу с третьей командой АПЛ. Три победы у "канониров" в трех последних матчах, в 33-м туре "Вулверхэмптон" на своем поле ничего не смог противопоставить подопечным Артеты. Примечательно, что не пропускали лондонцы в этих трех последних матчах, наколотив соперникам восемь голов, многие уже говорят о возрождении "Арсенала". Матч с "Лестером" во многом станет показательным.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Арсенал 22:15 Лестер

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Три дня назад, в прошлом туре Премьер-лиги "Лестер" также добыл уверенную победу, разгромив "Кристал Пэлас" 3:0. Но до этой победы у "лис" были неудачные игры с "Эвертоном" (1:2), а также ничьи со скромными "Уотфордом" и "Брайтоном". Есть много вопросов к состоянию подопечных Роджерса.

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В двух последних матчах с "Лестером" "канониры" проиграли (0:2 и 0:3). На поле "лис" состоялись эти матчи. А вот на "Эмирейтс" последняя встреча соперников завершилась викторией столичной команды – 3:1. Есть такая тенденция, что на протяжении шести последних матчей в этой паре побеждали хозяева. Лишь в августе 2016-го в Лестере арбитры зафиксировали ничью 0:0.

Команда Артеты отчаянно борется за место в группе лидеров, чтобы попасть в еврокубки. Для этого необходимо побеждать в каждом следующем матче. Всего пять игр в чемпионате осталось, а отрыв от еврозоны шесть очков. "Лестер" же пытается удержать третье место – "Челси" и "Ман Юнайтед" только и ждут осечки "лис". Наиболее вероятный исход встречи "Арсенала" и "Лестера" мировая, очки необходимы обеим командам. Прогноз: напряженная боевая ничья 1:1.