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Челси показал светло-голубую гостевую форму на следующий сезон-2020/21

Англия
(1 голосов)

Тройка и здесь есть

Челси показал светло-голубую гостевую форму на следующий сезон-2020/21
Новина українською

Пресс-служба лондонского "Челси" представила гостевую форму на следующий сезон. Основной цвет комплекта экипировки – светло-голубой. Ворот и нижняя часть рукавов выполнены в темно-синем цвете.

Дизайн новой формы обыгрывает "любовь жителей Лондона к многолетнему мастерству портных столицы".

На футболке можно заметить нового титульного спонсора "Челси", компанию Three. Техническим спонсором осталась американская фирма Nike. Отношения с Yokohama у клуба перейдут в другую плоскость сотрудничества. Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг.

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В статье: Челси (Лондон) футбольная форма
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Комментарии (2)
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ZSTV1223 (Черкаси)
07.07.2020 в 12:27
Мені одному ця форма дитячу піжаму нагадує ?
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FC Energy (Новая Каховка)
07.07.2020 в 12:00
Эта тройка вообще смотрится не очень
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