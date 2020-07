Челси показал светло-голубую гостевую форму на следующий сезон-2020/21

Пресс-служба лондонского "Челси" представила гостевую форму на следующий сезон. Основной цвет комплекта экипировки – светло-голубой. Ворот и нижняя часть рукавов выполнены в темно-синем цвете.

Дизайн новой формы обыгрывает "любовь жителей Лондона к многолетнему мастерству портных столицы".

Introducing our new @nikefootball 20/21 away kit. Inspired by a classic tailored aesthetic but filtered through a modern street lens and colour palette.



Available 30.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/BgcUKZMm5d