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Челси показал светло-голубую гостевую форму на следующий сезон-2020/21
Тройка и здесь есть
Пресс-служба лондонского "Челси" представила гостевую форму на следующий сезон. Основной цвет комплекта экипировки – светло-голубой. Ворот и нижняя часть рукавов выполнены в темно-синем цвете.
Дизайн новой формы обыгрывает "любовь жителей Лондона к многолетнему мастерству портных столицы".
Introducing our new @nikefootball 20/21 away kit. Inspired by a classic tailored aesthetic but filtered through a modern street lens and colour palette.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 7, 2020
Available 30.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/BgcUKZMm5d
На футболке можно заметить нового титульного спонсора "Челси", компанию Three. Техническим спонсором осталась американская фирма Nike. Отношения с Yokohama у клуба перейдут в другую плоскость сотрудничества. Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг.