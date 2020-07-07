"Это останется в раздевалке, вам это не нужно". Льорис – про конфликт с Соном

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис прокомментировал конфликт с нападающим Сон Хын Мином, который произошел в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:0).

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"Это останется в раздевалке, вам это не нужно. Мне нечего сказать за ее пределами. Это часть футбола. Единственная вещь, которой я могу поделиться – это то, что мы с Соном друг друга уважаем. Это касается всех футболистов нашей команды. Иногда присутствует некое напряжение, но никто не сдается и отдает себе команде полностью".

'There is a lot of respect between him and myself.'https://t.co/gm5tIPJMe5 pic.twitter.com/IZ1RGcVaic — BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2020

Вполне возможно, что Льорис "наехал" на корейца за то, что тот не вступил в контрпрессинг после потери мяча под конец первого тайма – результатом стала острая контратака "Эвертона", которая завершилась ударом по воротам Уго.