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Челси лидирует в борьбе за Хавертца. Лондонцы уже ведут переговоры с агентом игрока
"Аристократы" предлагают немцу контракт на 5 лет с зарплатой в 8 млн в год
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "Челси" хочут осуществить трансфер полузащитник "Байера" Кая Хавертца.
По информации источника, руководство "аристократов" уже ведет переговорі с агентом 21-летнего немца. Лондонский клуб готов предложить футболисту контракт на 5 лет с зарпалатой 8 миллионов евро в год.
"Челси" - лидер в борьбе за игрока на данный момент. На этой неделе англичане начнут пегеворы с "Байером" по переходу хавбека.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Кай Хавертц принял участие в 30 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.
Ранее, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал интерес "пенсионеров" к Хавертцу.