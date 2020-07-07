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Лэмпард о спаде Абрахама: Я считаю, что клуб и игрок сами разберутся с контрактом

Англия
(2 голосов)

Наставник "Челси" прокомментировал ситуацию вокруг молодого форварда

Лэмпард о спаде Абрахама: Я считаю, что клуб и игрок сами разберутся с контрактом
Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями насчет игровой формы форварда "синих" Тэмми Абрахама.

"Думаю, ситуация с контрактом Тэмми не является критической. Это его дело, и этой стороной вопроса должен заниматься клуб. Не думаю, что проблема в его голове. По крайней мере, этого не должно быть. Он должен думать о предстоящих матчах, о том, что он может дать команде на поле вне зависимости от того, выходит он на замену или попадает в старт.

Абрахам проводит по-настоящему хороший сезон, но во второй его половине он забивает не так много. Но очевидно, что у молодых игроков бывают такие периоды. Единственный способ выйти из этой ситуации – трудиться на тренировках.

Думаю, Тэмми этим и занят. Я считаю, что клуб и игрок сами разберутся с контрактом, а Абрахам должен сконцентрироваться и дать нам того Тэмми, которого мы видели раньше. Абрахам доставляет защитникам очень много проблем, регулярно забивает, и все это – благодаря тренировкам и работе, которую он проделывает. Он должен постоянно поддерживать уровень", - рассказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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Источник:
Sky Sports
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