Конкурент Зинченко в Ман Сити может еще на сезон отправиться в аренду

Анхелиньо может еще на один сезон остаться в аренде. Об этом сообщает Kicker.

Вторую половину этого сезоне он отыграл в "РБ Лейпциге", проведя за "быков" 14 матчей. В конце сезоне они могли выкупить его контракт за 25 миллионов.

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На данный момент они не располагают такой суммой. Они намеренны договориться о еще одной аренде Анхелиньо, а следующим летом они подпишут с игроком полноценный контракт.

Анхелиньо - один из конкурентов Александра Зинченко в "Ман Сити".