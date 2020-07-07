Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурент Зинченко в Ман Сити может еще на сезон отправиться в аренду
Испанец не нужен Гвардиоле?
Анхелиньо может еще на один сезон остаться в аренде. Об этом сообщает Kicker.
Вторую половину этого сезоне он отыграл в "РБ Лейпциге", проведя за "быков" 14 матчей. В конце сезоне они могли выкупить его контракт за 25 миллионов.
Читайте такжеЛейпциг не будет выкупать Анхелиньо
На данный момент они не располагают такой суммой. Они намеренны договориться о еще одной аренде Анхелиньо, а следующим летом они подпишут с игроком полноценный контракт.
Анхелиньо - один из конкурентов Александра Зинченко в "Ман Сити".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...