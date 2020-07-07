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Конкурент Зинченко в Ман Сити может еще на сезон отправиться в аренду

Англия
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Конкурент Зинченко в Ман Сити может еще на сезон отправиться в аренду
UA-Футбол
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Анхелиньо может еще на один сезон остаться в аренде. Об этом сообщает Kicker.

Вторую половину этого сезоне он отыграл в "РБ Лейпциге", проведя за "быков" 14 матчей. В конце сезоне они могли выкупить его контракт за 25 миллионов.

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На данный момент они не располагают такой суммой. Они намеренны договориться о еще одной аренде Анхелиньо, а следующим летом они подпишут с игроком полноценный контракт.

Анхелиньо - один из конкурентов Александра Зинченко в "Ман Сити".

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Анхелиньо
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