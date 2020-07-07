Тоттенхэм готов отпустить Моуру ради подписания форварда Наполи

"Тоттенхэм" не теряет надежду подписать Аркадиуша Милика. Ранее была информация, что польский игрок дал добро на переход в "Ювентус".

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Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб готов перебить предложение туринского клуба. Они готовы отдать "Наполи" Лукаса Моуру, который решит их вопрос на правом фланге атаки.

Текущая цена Милика - 50 миллионов евро, однако бразилец может существенно сбить цену. Контракт игрока истекает в 2021-м году.

Моура защищает цвета "шпор" с 2018-го. В прошлом году он отметился хет-триком в полуфинале Лиги Чемпионов.