Погба станет самым высокооплачиваемым игроком МЮ, если подпишет новый контракт

Поль Погба и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Текущий истекает в 2021-м году, но "дьяволы" не намерены терять футболиста основы. Они готовы платить французу 300 тысяч фунтов в неделю (14 с половиной миллионов в год). Именно столько сейчас получает самый высокооплачиваемый игрок клуба - Давид де Хеа.

В этом сезоне Погба пропустил много времени из-за травмы, успев провести 13 матчей, в которых он отдал четыре голевые.