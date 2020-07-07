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Погба станет самым высокооплачиваемым игроком МЮ, если подпишет новый контракт
В Мадриде его ждать не стоит?
Поль Погба и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Текущий истекает в 2021-м году, но "дьяволы" не намерены терять футболиста основы. Они готовы платить французу 300 тысяч фунтов в неделю (14 с половиной миллионов в год). Именно столько сейчас получает самый высокооплачиваемый игрок клуба - Давид де Хеа.
В этом сезоне Погба пропустил много времени из-за травмы, успев провести 13 матчей, в которых он отдал четыре голевые.
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