АПЛ. Челси перестрелял Кристал Пэлас, Уотфорд оформил камбэк с Норвичем

Лондонский "Челси" приехал на выезд к безамбициозному середняку "Кристал Пэлас", а в итоге испытал трудности даже покруче, чем с аутсайдерами. Гости быстро открыли счет: Джеймс отдал в такт шагу Виллиану по флангу, а экс-партнер бразильца по команде Гари Кэхилл не вовремя дернул мышцу и завалился на газон. Десятка "синих" оббежала оппонента и вложила мяч прямо в ногу Жиру (0:1). Через 20 минут Виллиан вновь ассистировал, на этот раз Пулишичу – Кристиан получил мяч на левом краю штрафной площадки, незамысловатым движением вывел себя на удар и выстрелил с левой ноги в ближнюю девятку (0:2). Это третий гол американца после карантина.

Правда, "Кристал Пэлас" быстро и эффектно воспользовался подарком от гостей: после обрезки Джеймса на фланге и рикошета от Гилмора, Заха решился на дальний удар и однозначно вколотил гол тура – Кепа не был готов к сильному выстрелу под перекладину с 30 метров (1:2). После забитого мяча "орлы" не стеснялись активнее прессинговать средним блоком и чаще ходить в атаку. Во втором тайме команды обменялись голами в течение двух минут – Абрахам вышел вместо Жиру, избежал офсайда и расписался в воротах Гуайты под звон штанги (1:3), но хозяева моментально сократили разницу. Ван Анхольт оставил в дураках Кристенсена и прострелил на Бентеке, который находился без опекуна (2:3). Лэмпард попытался не допустить качелей на последнем этапе поединка, выпустив Жоржиньо в центр поля, но Фрэнку нужно благодарить штангу – именно она помогла "синим" вывезти из южной части Лондона три зачетных пункта.

"Кристал Пэлас" – "Челси" 2:3, АПЛ, 34-й тур.

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Голы: Заха (34), Бентеке (72) – Жиру (6), Пулишич (27), Абрахам (71)

"Кристал Пэлас": Гуайта – Уорд, Данн, Кэхилл (Сако, 9), Ван Анхольт – Макартур (Маккарти, 80), Миливоевич (Майер, 89), Куяте – Айю (Таунсенд, 80), Бентеке, Заха

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Джеймс – Маунт, Баркли (Рубен Лофтус-Чик, 65), Гилмор (Жоржиньо, 80) – Пулишич, Жиру (Абрахам, 65), Виллиан

Предупреждения: Миливоевич (35)

Все идет к тому, что "Норвич" понизится в классе по итогам сезона – несмотря местами на неплохое качество контроля мяча, "канарейки" продолжают бездарно играть в защите. Буэндия открыл счет в дебюте встречи (0:1), но Доусон быстро восстановил паритет (1:1) – во втором тайме Уэлбек ножницами вывел "Уотфорд" вперед (2:1). Отметим, что Данни упустил кучу возможностей отличиться в матче еще раз. У "шершней" есть неплохие шансы остаться в АПЛ на следующую кампанию.

"Уотфорд" – "Норвич" 2:1, АПЛ, 34-й тур.

Стадион: "Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Голы: Доусон (10), Уэлбек (55) – Буэндия (4)

"Уотфорд": Фостер – Кико, Кабаселе, Доусон, Мазина – Капу (Чалоба, 87), Хьюз (Клеверли, 59), Сарр, Дукуре, Уэлбек – Дини

"Норвич": Крул – Льюис, Клозе, Годфри, Эрнз – Тетти (Маклин, 55), Вранчич, Эрнандес (Мартин, 84), Штиперман (Айда, 76), Буэндия – Пукки (Дрмич, 83)

Предупреждения: Хьюз (23), Клеверли (90+5) – Льюис (9), Тетти (11), Годфри (88)