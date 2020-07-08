Арсенал - Лестер 1:1. Все могло сложиться в пользу хозяев, но у гостей есть Варди

Возможно из-за дождя, а может из-за плотного графика игр и усталость команд, но встреча получилась в рваном темпе. Попеременно соперники владели преимуществом и сложно определить того, кто больше заслужил бы победу. На опыте "Арсенал" вполне мог занести себе в актив три очка, но этого самого опыта и не хватило хозяевам в конце. А еще запаса прочности не хватило. Удаление игрока после банального фола, когда этот игрок должен был усилить лондонцев, сказалось на результате. Но давайте по порядку.

Первый отменный момент создали гости, когда Ихеаначо пробил с 20-ти метров из центральной зоны очень неплохо, хотя и не смог переиграть голкипера. Чудо-сейв Мартинеса, и эта уверенность передалась игрокам. Постепенно подопечные Артеты смогли взять под контроль центр поля, провести несколько выпадов (каждый раз меняя фланг атаки) и, главное, забить гол. Правда, гол неоднозначный, Сака сыграл на грани офсайда (возможно, было вне игры и его не увидели арбитры). Затем Сака выдал великолепный пас на Обамеянга, который в одно касание поразил цель.

"Арсенал" выглядел чуть лучше, но… Гол Обамеянга повлиял на игру в той мере, что "Лестер" стал играть первым номером, "включил" всю свою агрессию и злость, при этом моменты продолжали создавали "канониры". Порой даже казалось, что "лисы" не знают, что делать с мячом. Всего два удара в створ, при шести опасных выстрелах хозяев.

Шмейхель самым невероятным образом отразил удары Ляказетта и Бельерина, оборона проспала эти атаки "канониров". А затем ближе к перерыву под перекладину летел мяч, когда Ляказетт пробил головой, вратарь спас "Лестер". Одна из комбинаций "лис" в первом тайме завершилась голом, но Ихеаначо отличился после офсайда – гол справедливо не засчитали.

Во втором тайме ничего не изменилось в настрое команд на противостояние. Счет позволял "Арсеналу" придержать мяч, отойти и сбить темп, а затем ускориться и организовать скоростную атаку. Подопечные Роджерса комбинировали недалеко от ворот Мартинеса, не так часто создавая опасные моменты. Можно отметить удары Ихеаначо и , а у хозяев пробивали Луис и

Шел обмен выпадами, иногда похожий на шахматную партию с эмоциональными действиями, хотя фантазии этим эмоциям и не хватало. Многие удары легко читались и не несли особой угрозы, порой игра становилась вязкой, опять же из-за погоды.

Тем временем, "Лестер" и не думал сдаваться, шел вперед все настойчивее и все упрямее. Шанс у гостей появился после того, как Нкетиа прямой ногой врезал в Джастина. Арбитр сначала показал желтую, затем посмотрел повтор и удалил игрока "Арсенала", который отыграл в матче всего около трех минут.

"Лисы" обязаны были воспользоваться этой возможностью и дожать "канониров". Подопечные Артеты слишком самоуверенно "садились" у своих ворот, играли на отбой и… конечно пропустили. С фланга прошел простел от Грея, а Варди замкнул этот пас. Очередной важный гол лучшего бомбардира "Лестера". При всех спорных "за" и "против" - ничья выглядит самым справедливым итогом противостояния.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Арсенал Лондон - Лестер Сити 1:1

Голы: Обамеянг 21 - Варди 84

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Беллерин, 3. Тирни, 20. Мустафи, 23. Луис, 31. Колашинац, 8. Себальос (Торрейра 80), 34. Джака, 87. Сака (Уиллок 71), 9. Ляказетт (Нкетиа 71), 14. Обамеянг.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сьоюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди (Прат 82), 29. Беннетт (Грей 76), 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон (Барнс 59), 9. Варди, 14. Ихеаначо, 17. Перес.

Предупреждение: Мустафи 86

Удаление: Нкетиа 75