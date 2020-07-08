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Трудовая победа под этюд стараний Зума и Кепы. Кристал Пэлас – Челси 2:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Трудовая победа под этюд стараний Зума и Кепы. Кристал Пэлас – Челси 2:3. Обзор матча и видео голов
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Счет хорошо отображает действительность – подопечным Фрэнка Лэмпарда было крайне непросто увезти победу с "Селхерст Парк". "Челси" прекрасно провел первые полчаса матча, но счет 2:0, как известно, очень опасен – Заха сократил отставание и вернул "орлов" в игру. Во втором тайме Абрахам заменил Жиру, получил нужное пространство и, казалось бы, поставил точку, но Бентеке вновь организовал гостям нервы. В конце матча "синие" откровенно отскочили – постарались Кепа, защита и штанга.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" – "Челси".

Лондон. "Селхерст Парк".

"Кристал Пэлас" – "Челси" 2:3

Голы: Заха (34), Бентеке (72) – Жиру (6), Пулишич (27), Абрахам (71)

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В статье: Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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