Клопп: Лаллана? Адам – легенда Ливерпуля

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике мерсисайдцев Адаме Лаллане, который летом покинет клуб по истечению контракта. Цитирует немца Goal.com.

"Адам… Уже все понимают, что он покинет клуб. Я скучаю по нему уже сейчас, хотя он еще здесь. Лаллана – выдающийся футболист, один из самых великолепных игроков с точки зрения тренировочного процесса, профессионал. Уже все решено. Если нам нужна его помощь на поле, то мы сможем легко ее получить. Сейчас он с нами и выкладывается на 100%".

"Но пока нам не требуется его помощь, он будет просто тренироваться. Было много дискуссий с игроками по поводу прекращения контрактов. Здесь даже не было дискуссий. Адаму было ясно, что мы не продлим его контракт. Он один из самых важных игроков "Ливерпуля" с того времени, как я здесь. Желаю ему удачи в будущем. Адам – уже легенда "Ливерпуля". В следующем сезоне он может стать легендой где-то еще".

Напомним, что Адам Лаллана перешел в "Ливерпуль" в 2014 году из "Саутгемптона". За "красных" англичанин сыграл 178 матчей (22 гола и 22 результативные передачи).