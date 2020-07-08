  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ирландец, который покорил Англию: сегодня Робби Кину исполняется 40 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ирландец, который покорил Англию: сегодня Робби Кину исполняется 40 лет

Англия
(2 голосов)

Он уже начал свой тренерский путь

Ирландец, который покорил Англию: сегодня Робби Кину исполняется 40 лет
Новина українською

Роберт Дейвид "Робби" Кин родился 8 июля 1980 года в Дублине. Кин – знаменитый ирландский футболист, рекордсмен национальной сборной по количеству сыгранных матчей (148) и забитых мячей (68).

Во время карьеры игрока Робби защищал цвета "Вулверхэмптона", "Ковентри Сити", "Интера", "Лидс Юнайтед", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Селтика". На закате карьеры Кин играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", а повесил бутсы на гвоздь в "Атлетико" из Калькутты.

Сейчас Кин трудится ассистентом главного тренера в "Мидлсбро".

Читайте такжеОфициально: Вудгейт – новый тренер Мидлсбро, Робби Кин – его ассистент

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Робби Кин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...