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Ирландец, который покорил Англию: сегодня Робби Кину исполняется 40 лет
Он уже начал свой тренерский путь
Роберт Дейвид "Робби" Кин родился 8 июля 1980 года в Дублине. Кин – знаменитый ирландский футболист, рекордсмен национальной сборной по количеству сыгранных матчей (148) и забитых мячей (68).
Во время карьеры игрока Робби защищал цвета "Вулверхэмптона", "Ковентри Сити", "Интера", "Лидс Юнайтед", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Селтика". На закате карьеры Кин играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", а повесил бутсы на гвоздь в "Атлетико" из Калькутты.
Сейчас Кин трудится ассистентом главного тренера в "Мидлсбро".
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