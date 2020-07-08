Гвардиола намекнул, что один из защитников может покинуть Манчестер Сити

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что решение о долгосрочном будущем защитника "горожан" Джона Стоунза будет принято в конце кампании. Цитирует испанца ESPN.

"О трансферах мы поговорим в конце сезона. Я доволен Джоном как человеком и профессионалом. Иногда мое желание не совпадает с желанием игрока или ситуацией в клубе. Если команде придется измениться, то мы поговорим со Стоунзом. Он молод, мы хотим, чтобы он стабильно играл и тренировался. Каждые три дня мы рассчитывает на футболистов, которые способны играть регулярно".