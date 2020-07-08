  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола намекнул, что один из защитников может покинуть Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола намекнул, что один из защитников может покинуть Манчестер Сити

Англия
(2 голосов)

Не Зинченко

Гвардиола намекнул, что один из защитников может покинуть Манчестер Сити
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что решение о долгосрочном будущем защитника "горожан" Джона Стоунза будет принято в конце кампании. Цитирует испанца ESPN.

Читайте также"Он знал все лучше меня". Экс-врач Баварии признался, что Пеп вмешивался в медицинские вопросы клуба

"О трансферах мы поговорим в конце сезона. Я доволен Джоном как человеком и профессионалом. Иногда мое желание не совпадает с желанием игрока или ситуацией в клубе. Если команде придется измениться, то мы поговорим со Стоунзом. Он молод, мы хотим, чтобы он стабильно играл и тренировался. Каждые три дня мы рассчитывает на футболистов, которые способны играть регулярно".

Стоунз перешел в "Манчестер Сити" из "Эвертона" в 2016 году. В текущем сезоне Джон сыграл всего в 20 матчах из-за постоянного пребывания в лазарете.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Джон Стоунз
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...