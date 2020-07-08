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Гвардиола намекнул, что один из защитников может покинуть Манчестер Сити
Не Зинченко
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что решение о долгосрочном будущем защитника "горожан" Джона Стоунза будет принято в конце кампании. Цитирует испанца ESPN.
"О трансферах мы поговорим в конце сезона. Я доволен Джоном как человеком и профессионалом. Иногда мое желание не совпадает с желанием игрока или ситуацией в клубе. Если команде придется измениться, то мы поговорим со Стоунзом. Он молод, мы хотим, чтобы он стабильно играл и тренировался. Каждые три дня мы рассчитывает на футболистов, которые способны играть регулярно".
Стоунз перешел в "Манчестер Сити" из "Эвертона" в 2016 году. В текущем сезоне Джон сыграл всего в 20 матчах из-за постоянного пребывания в лазарете.