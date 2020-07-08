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Вест Хэм может усилиться двумя игроками МЮ

Англия
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Сульшер в них явно не нуждается

Вест Хэм может усилиться двумя игроками МЮ
UA-Футбол
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Уже этим летом Джесси Лингард и Фил Джонс могут покинуть "МЮ". Об этом сообщает The Independent.

Англичане потеряли место в основе "дьяволов" и очень редко выходят на поле. Сообщается, что их готов приютить "Вест Хэм" и пообещать игровое время.

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Отметим, что этим летом лондонский клуб покинет один из ветеранов команды.

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В статье: Фил Джонс Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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