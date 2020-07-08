Вест Хэм может усилиться двумя игроками МЮ

Уже этим летом Джесси Лингард и Фил Джонс могут покинуть "МЮ". Об этом сообщает The Independent.

Англичане потеряли место в основе "дьяволов" и очень редко выходят на поле. Сообщается, что их готов приютить "Вест Хэм" и пообещать игровое время.

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Отметим, что этим летом лондонский клуб покинет один из ветеранов команды.