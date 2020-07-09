АПЛ. Брайтон - Ливерпуль 1:3. Салах делает игру

В пяти подряд матчах не мог забить Салах, последний раз Мо поразил ворота "Борнмута" еще в начале марта. В этот раз египтянин разбушевался, начал игру очень активно, и уже на шестой минуте воспользовался пасом Кейта. Хозяева совершили ошибку на ровном месте, Наби перехватил мяч и отдал удобный пас на партнера - 1:0.

Затем уже Салах помог забить одноклубнику, скидка героя встречи на Хендерсона и классный удар ветерана с 20-ти метров. Всего восемь минут прошло после свистка арбитра про начало встречи, а "Брайтон" уже горел в два мяча. Катастрофичное начало для "чаек".

Впрочем, в конце первого тайма по флангу прошел Лэмпти и сделал прострел в центр, Троссард расстрелял Алисона. Небольшая расслабленность "красных" обернулась голом. Заодно вернулась интрига в противостояние.

Все точки над "ї" расставил опять же Салах, головой форвард замкнул пас Робертсона после разыгранного корнера. Уверенно выглядел египетский легионер, да и вся красная команда, сделав для победы ровно столько, сколько было необходимо. 92 очка у подопечных Клоппа и четыре игры в запасе, чтобы побить рекорд "Ман Сити" и набрать более сотни очков за чемпионат. Следующий матч у мерсисайдцев с "Бернли" на своем поле.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Брайтон - Ливерпуль 1:3

Голы: Троссард 45 - Салах 6, Хендерсон 8, Салах 76

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 6. Стивенс, 10. Макаллистер, 24. Преппер, 13. Гросс, 7. Мопе, 11. Троссар.

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 76. Уильямс, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 8. Кейта, 15. Окслэйд-Чемберлен.