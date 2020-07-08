Сульшер: Де Хеа - лучший вратарь последнего десятилетия

Наставник "МЮ" Оле Гуннар Сульшер продолжает высоко отзываться о своем голкипере - Давида де Хеа.

"Следующий сезон станет для Давида десятым в клубе. Он провел несколько отличных лет, когда был лучшим в мире. Он продолжает учиться, продолжает прогрессировать. Для меня - он лучший вратарь десятилетия", - заявил норвежец.

Отметим, что в прошлом году Давид продлил контракт с "МЮ".