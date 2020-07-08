Англия
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Маттео Гендузи попал на радар Барселоны, Атлетико и Интера
Правда не понятно за какие заслуги
Вероятно, что Маттео Гендузи покинет "Арсенал". У него небольшой конлфикт с главным тренером и, судя по новостям в зарубежных СМИ, в нем заинтересованы топ-клубы.
По данным L'Equipe, юного француза хотят подписать "Барселона", "Интер" и "Атлетико". Последние могут включить в сделку Томаса Партея, которого давно связывают с "Арсеналом".
На счету Гендузи в этом сезоне 34 матча и три голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов.
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