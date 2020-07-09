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С моментом Ярмоленко. Вест Хэм - Бернли 0:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Бернли, 8 июля 2020

С моментом Ярмоленко. Вест Хэм - Бернли 0:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Чемпионата Англии Вест Хэм - Бернли, которые встречались в 34-м туре. Впервые за долгое время в основе вышел Андрей Ярмоленко и он имел шанс забить, но с его ударом в ближний угол справился голкипер. В конце концов, молотобойцы уступили, пропустив единственный гол в первом тайме. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Английская Премьер-лига. 34-й тур
8 июля. Лондон. Олимпийский стадион
Вест Хэм - Бернли 0:1
Гол: Родригес 38

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В статье: Андрей Ярмоленко Бернли Вест Хэм (Лондон)
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