С моментом Ярмоленко. Вест Хэм - Бернли 0:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Чемпионата Англии Вест Хэм - Бернли, которые встречались в 34-м туре. Впервые за долгое время в основе вышел Андрей Ярмоленко и он имел шанс забить, но с его ударом в ближний угол справился голкипер. В конце концов, молотобойцы уступили, пропустив единственный гол в первом тайме. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Английская Премьер-лига. 34-й тур

8 июля. Лондон. Олимпийский стадион

Вест Хэм - Бернли 0:1

Гол: Родригес 38